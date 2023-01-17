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Назбика Утяганова

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Место рождения

Старые Чупты, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1710 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Утяган Ибраев

Мать: не указана

Старые Чупты, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Аллаберда Мухамметов

Отец ребёнка: Мухаммат Ахметов

Килькабызово, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаммат Ахметов

Смерть
Неизвестно
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