Назбика Утяганова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Утяган Ибраев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Аллаберда Мухамметов
Отец ребёнка: Мухаммат Ахметов
Килькабызово, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухаммат Ахметов
Смерть
Неизвестно