Сырова (Кулаева) Валентина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1969
Отец: Кулаев Виктор
Мать: Кулаева Мария
Рождение ребёнка
05.04.1992
Дочь: Бобрышева (Сырова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Сырова Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
09.10.2000
Дочь: Исакова (Сырова) Дарья Александровна
Отец ребёнка: Сырова Александр Алексеевич