Сырова (Кулаева) Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырова (Кулаева) Валентина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1969

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1969

Отец: Кулаев Виктор

Мать: Кулаева Мария

Рождение ребёнка
05.04.1992

Дочь: Бобрышева (Сырова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Сырова Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
09.10.2000

Дочь: Исакова (Сырова) Дарья Александровна

Отец ребёнка: Сырова Александр Алексеевич

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