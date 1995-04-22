Тимофеева (Петрова) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1927
Дата смерти22.04.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1927
Рождение ребёнка
28.09.1947
Дочь: Егорова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Тимофеев Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Николай Кузьмич
Смерть
22.04.1995