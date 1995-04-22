Тимофеева (Петрова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Петрова) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1927

Дата смерти

22.04.1995

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1927

Отец: Петров Николай Сергеевич

Мать: Петрова Зинаида Прохоровна

Рождение ребёнка
28.09.1947

Дочь: Егорова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Кузьмич

Смерть
22.04.1995
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