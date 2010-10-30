Маслюк Николай Леонтьевич
Место рожденияРотмистровский район, село Ташлык
Дата рождения1935
Дата смерти30.10.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Ротмистровский район, село Ташлык
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лановая Пелагея Дмитриевна
Смерть
30.10.2010