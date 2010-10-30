Маслюк Николай Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслюк Николай Леонтьевич

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Место рождения

Ротмистровский район, село Ташлык

Дата рождения

1935

Дата смерти

30.10.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Ротмистровский район, село Ташлык
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лановая Пелагея Дмитриевна

Смерть
30.10.2010
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