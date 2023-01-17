Мухин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Александр Николаевич

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Место рождения

Мелёшино, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Мелёшино, Галичский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1859
Мелёшино, Галичский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1897 по 1912
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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