Гаяз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаяз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1995 г.р.

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зиганнур

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1995

Сын: Ильгиз

Мать ребёнка: не указана

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