Фурсова (Баклыкова) Хрестьинья Анофриева
Место рожденияс. Кузьминки
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Баклыкова Анофрий
с. Кузьминки
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Фурсов Петр Савельев
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1739
Сын: Фурсов Фетис Петров
Отец ребёнка: Фурсов Петр Савельев
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Степанида Петрова
Отец ребёнка: Фурсов Петр Савельев
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Фурсов Петр Савельев
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Фурсов Петр Савельев
с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фурсов Петр Савельев
Смерть
Неизвестно