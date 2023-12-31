Фурсова (Баклыкова) Хрестьинья Анофриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Баклыкова) Хрестьинья Анофриева

Место рождения

с. Кузьминки

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Баклыкова Анофрий

Мать: не указана

с. Кузьминки
Рождение ребёнка
1736

Сын: Фурсов Лаврентий Петров

Отец ребёнка: Фурсов Петр Савельев

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1739

Сын: Фурсов Фетис Петров

Отец ребёнка: Фурсов Петр Савельев

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Степанида Петрова

Отец ребёнка: Фурсов Петр Савельев

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1750

Сын: Фурсов Спиридон Петров

Отец ребёнка: Фурсов Петр Савельев

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1756

Сын: Фурсов Емельян Петров

Отец ребёнка: Фурсов Петр Савельев

с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Петр Савельев

Смерть
Неизвестно
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