Неруцак (Тодеренчук) Анастасия Ивановна 20.12.1918 — найти родственников по фамилии на Familio

Неруцак (Тодеренчук) Анастасия Ивановна

Автор
ОД
Дедович О.

женский, родилась 20.12.1918, Должок, Чернівецька область

умерла 17.04.2007, Новоселица, Чернівецька область

Отец
Тодеренчук Иван Федосиевич1896 г.р.
Мать
Тодеренчук (Рябая) Федора Леонтьевна1898 г.р.
Супруги
Неруцак Василий Левкович13.03.1914 г.р.
Дети
Неруцак Иван Васильевич07.11.1937 г.р.
Дудка (Неруцак) Евгения Васильевна07.01.1944 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1918

Отец: Тодеренчук Иван Федосиевич

Мать: Тодеренчук (Рябая) Федора Леонтьевна

Должок, Чернівецька область

Место жительства
Неизвестно
Должок, Чернівецька область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неруцак Василий Левкович

Рождение ребёнка
07.11.1937

Сын: Неруцак Иван Васильевич

Отец ребёнка: Неруцак Василий Левкович

Должок, Чернівецька область

Рождение ребёнка
07.01.1944

Дочь: Дудка (Неруцак) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Неруцак Василий Левкович

Должок, Чернівецька область

Смерть
17.04.2007
Новоселица, Чернівецька область

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