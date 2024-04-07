Неруцак (Тодеренчук) Анастасия Ивановна
женский, родилась 20.12.1918, Должок, Чернівецька область
умерла 17.04.2007, Новоселица, Чернівецька область
ОтецТодеренчук Иван Федосиевич1896 г.р.
МатьТодеренчук (Рябая) Федора Леонтьевна1898 г.р.
Супруги
Неруцак Василий Левкович13.03.1914 г.р.
Дети
Неруцак Иван Васильевич07.11.1937 г.р.
Дудка (Неруцак) Евгения Васильевна07.01.1944 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
20.12.1918
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1937
Отец ребёнка: Неруцак Василий Левкович
Рождение ребёнка
07.01.1944
Дочь: Дудка (Неруцак) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Неруцак Василий Левкович
Смерть
17.04.2007
Новоселица, Чернівецька область