Козуб Даниил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козуб Даниил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козуб Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козуб Харитина Ивановна

Рождение ребёнка
03.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козуб Харитина Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козуб Харитина Ивановна

Прохоры, Спасский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козуб Харитина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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