Козуб Даниил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козуб Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1929
Рождение ребёнка
03.03.1932
Рождение ребёнка
09.05.1936
Прохоры, Спасский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козуб Харитина Ивановна
Смерть
Неизвестно