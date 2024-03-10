Глазырина жена Сергея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазырина жена Сергея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1800

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748 ст.

Сын: Глазырин Семён Сергеевич

Отец ребёнка: Глазырин Сергей Иванович

Ключи, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Глазырина Офимья Сергеевна

Отец ребёнка: Глазырин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Глазырин Трофим Сергеевич

Отец ребёнка: Глазырин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Глазырин Феоктист Сергеевич

Отец ребёнка: Глазырин Сергей Иванович

Смерть
1800
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