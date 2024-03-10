Глазырина жена Сергея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1748 ст.
Отец ребёнка: Глазырин Сергей Иванович
Ключи, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Глазырина Офимья Сергеевна
Отец ребёнка: Глазырин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Глазырин Трофим Сергеевич
Отец ребёнка: Глазырин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Глазырин Феоктист Сергеевич
Отец ребёнка: Глазырин Сергей Иванович
Смерть
1800