Соседова Агрофена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1927
Дочь: Соседова Мария Гртгорьевна
Отец ребёнка: Соседов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соседов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Соседов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соседова Галина Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соседова Оня Григорьевна
Отец ребёнка: Соседов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соседова Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Соседов Григорий