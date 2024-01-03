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Тимофей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Алексей Васильев

Мать: (Бондарева) Марфа Федосеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Петрова

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Марфа Тимофеева

Мать ребёнка: Фёкла Петрова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Фёкла Петрова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Яков Тимофеев

Мать ребёнка: Фёкла Петрова

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Фёкла Петрова

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Прасковья Тимофеева

Мать ребёнка: Фёкла Петрова

Смерть
Неизвестно

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