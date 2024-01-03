Тимофей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Алексей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Марфа Тимофеева
Мать ребёнка: Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Яков Тимофеев
Мать ребёнка: Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Прасковья Тимофеева
Мать ребёнка: Фёкла Петрова
Смерть
Неизвестно