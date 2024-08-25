Егорова (Ерофеева) Матрена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Ерофеев Семен Ильич
Вариант даты рождения - 1900 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
15.02.1916
Дочь: Мостовых (Васильева) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Васильев Семен
Рождение ребёнка
12.08.1922
Отец ребёнка: Егоров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1930
Сын: Егоров Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Егоров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1935
Дочь: Плетнева (Егорова) Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Егоров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1937
Отец ребёнка: Егоров Михаил Иванович
Смерть
1947