Егорова (Ерофеева) Матрена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Ерофеева) Матрена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Ерофеев Семен Ильич

Мать: Ерофеева Наталья Андреевна

Вариант даты рождения - 1900 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
15.02.1916

Дочь: Мостовых (Васильева) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Васильев Семен

Рождение ребёнка
12.08.1922

Сын: Егоров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Егоров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
11.09.1930

Сын: Егоров Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Егоров Михаил Иванович

Каликино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.06.1935

Дочь: Плетнева (Егорова) Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Егоров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1937

Сын: Егоров Петр Михайлович

Отец ребёнка: Егоров Михаил Иванович

Каликино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1947

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