Хапков Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапков Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Хапков Владимир

Мать: Хапкова Лидия

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