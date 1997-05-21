Воздвиженский Борис Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоздвиженский Борис Васильевич

Воздвиженский Борис Васильевич

avatar

Место рождения

Порга, Пограничная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

12.03.1912

Дата смерти

21.05.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Порга, Пограничная волость, Макарьевский уезд
Место жительства
С 1912
Порга, Пограничная волость, Макарьевский уезд
Место жительства
С 1932
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.05.1997
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close