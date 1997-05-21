Воздвиженский Борис Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1912
Дата смерти21.05.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912
Место жительства
С 1932
Смерть
21.05.1997