Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1693
Дата смертиПосле 1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1710 и 1717
Муж: Григорий Исакович
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Федосья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Исакович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 115 лист. Деревня Баланьино. Исак Кузьмич, 62 года, вдовец. У него дети Григорий, 25 лет, Кузьма, 23 года. У Григория жена Федосья, 26 лет, у Кузьмы Евдокия, 22 года. У Григория дочь Ф... Показать все
Смерть
После 1724