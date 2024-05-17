Николай Меркулович 06.12.1815 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Николай Меркулович

Место рождения

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

06.12.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1815 ст.

Отец: Меркул Евдокимович

Мать: Лукия Федоровна

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник Вадбальского Егорьевского погоста ученик Иван Федулов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Анхимовна

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1842 ст.

Сын: Антон Николаевич

Мать ребёнка: Агрипина Анхимовна

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно

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