Николай Меркулович
Место рождения
Дата рождения06.12.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1815 ст.
Отец: Меркул Евдокимович
Мать: Лукия Федоровна
Восприемник Вадбальского Егорьевского погоста ученик Иван Федулов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Анхимовна
Рождение ребёнка
17.01.1842 ст.
Сын: Антон Николаевич
Мать ребёнка: Агрипина Анхимовна
Смерть
Неизвестно