Федор Никикфорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгенья Яковлевна
Иммиграция
1845
Рождение ребёнка
1848
Сын: Алексей Федорович
Мать ребёнка: Евгенья Яковлевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Евгенья Яковлевна
Смерть
Неизвестно