Федор Никикфорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Никикфорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгенья Яковлевна

Иммиграция
1845
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Алексей Федорович

Мать ребёнка: Евгенья Яковлевна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Евгенья Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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