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Брезгин Василий Парфенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Брезгин Парфен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брезгина Парасковья Ефимова

Рождение ребёнка
1817

Сын: Брезгин Павел Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Брезгин Данило Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Прохорова (Брезгина) Феодора Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Устюгова (Брезгина) Ирина Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Брезгин Семион Васильев

Мать ребёнка: Брезгина Парасковья Ефимова

Место жительства
С 1834 по 1850
Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1835

Сын: Брезгин Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Брезгина Парасковья Ефимова

Смерть
Неизвестно

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