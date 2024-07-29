Брезгин Василий Парфенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Брезгин Парфен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Прохорова (Брезгина) Феодора Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Устюгова (Брезгина) Ирина Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Брезгина Парасковья Ефимова
Место жительства
С 1834 по 1850
Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1835
Мать ребёнка: Брезгина Парасковья Ефимова
Смерть
Неизвестно