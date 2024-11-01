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Корнейчук Пётр Григорьевич

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Место рождения

Бахтин, Вінницька область

Дата рождения

25.12.1907

Дата смерти

26.08.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бахтин, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнейчук (Белохвостова) Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
10.11.1933

Сын: Корнейчук Владимир Петрович

Мать ребёнка: Корнейчук (Белохвостова) Пелагея Кузьминична

Новая Мильча, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
10.11.1933

Сын: Корнейчук Пётр Петрович

Мать ребёнка: Корнейчук (Белохвостова) Пелагея Кузьминична

Новая Мильча, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Бондаренко (Корнейчук) Тамара Петровна

Мать ребёнка: Корнейчук (Белохвостова) Пелагея Кузьминична

Новая Мильча, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Корнейчук Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Корнейчук (Белохвостова) Пелагея Кузьминична

Новая Мильча, Гомельский район, Гомельская область
Смерть
26.08.1993
Новая Мильча, Гомельский район, Гомельская область

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