Корнейчук Пётр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1907
Дата смерти26.08.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1933
Сын: Корнейчук Владимир Петрович
Мать ребёнка: Корнейчук (Белохвостова) Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
10.11.1933
Мать ребёнка: Корнейчук (Белохвостова) Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Бондаренко (Корнейчук) Тамара Петровна
Мать ребёнка: Корнейчук (Белохвостова) Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1939
Сын: Корнейчук Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Корнейчук (Белохвостова) Пелагея Кузьминична
Смерть
26.08.1993