Фогель Vogel Доротея
Место рожденияВейзензульц
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Вейзензульц
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Баль Bahl Катарина Михаелевна
Отец ребёнка: Фогель Vogel Михаель
Вейцензульц Чехия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фогель Vogel Михаель
Смерть
После 1775
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.