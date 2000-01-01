Фогель Vogel Доротея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фогель Vogel Доротея

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Место рождения

Вейзензульц

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Вейзензульц
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Баль Bahl Катарина Михаелевна

Отец ребёнка: Фогель Vogel Михаель

Вейцензульц Чехия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фогель Vogel Михаель

Смерть
После 1775
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
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