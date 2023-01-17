Сухоруков Василий Авксентьевич
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Сухоруков Авксентий Дмитриевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
24.08.1919
Сын: Сухоруков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Сухорукова Анна Савельевна
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
воспреемник: Афанасий Яковлевич Литвинов
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сухоруков Федор Васильевич
Мать ребёнка: Сухорукова Анна Савельевна
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно