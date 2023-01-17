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Сухоруков Василий Авксентьевич

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Место рождения

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Сухоруков Авксентий Дмитриевич

Мать: ?

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
24.08.1919

Сын: Сухоруков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Сухорукова Анна Савельевна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
воспреемник: Афанасий Яковлевич Литвинов
Рождение ребёнка
1924

Сын: Сухоруков Федор Васильевич

Мать ребёнка: Сухорукова Анна Савельевна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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