Молоствов Алексей Герасимович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти25.03.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
19.08.1945
Дочь: Рыбинская Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Молоствова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишалова Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Молоствова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молоствова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Молоствова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоствов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Молоствова Анна Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.1986