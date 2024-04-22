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Молоствов Алексей Герасимович

Место рождения

Красносвободное, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1905

Дата смерти

25.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносвободное, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1945

Дочь: Рыбинская Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Молоствова Анна Федотовна

Красносвободное, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишалова Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Молоствова Анна Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молоствова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Молоствова Анна Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молоствов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Молоствова Анна Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молоствова Анна Федотовна

Смерть
25.03.1986
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