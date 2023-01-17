Скворцова (Захарова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Захарова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1929

Дата смерти

12.03.1985

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1929

Отец: Захаров Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1957

Сын: Скворцов Сергей Федорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.03.1985
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
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