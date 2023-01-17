Скворцова (Захарова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1929
Дата смерти12.03.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1929
Отец: Захаров Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1957
Сын: Скворцов Сергей Федорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.03.1985
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область