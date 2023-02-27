(Комнатная) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Комнатная) Анастасия

(Комнатная) Анастасия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Комнатной Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1876

Муж: Рогозин Матвей

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1881

Сын: Рогозин Захар

Отец ребёнка: Рогозин Матвей

Рождение ребёнка
02.09.1884

Сын: Рогозин Семён

Отец ребёнка: Рогозин Матвей

Рождение ребёнка
23.10.1887

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Рогозин Матвей

Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close