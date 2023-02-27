(Комнатная) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Комнатной Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1876
Муж: Рогозин Матвей
Рождение ребёнка
04.09.1881
Сын: Рогозин Захар
Отец ребёнка: Рогозин Матвей
Рождение ребёнка
02.09.1884
Сын: Рогозин Семён
Отец ребёнка: Рогозин Матвей
Рождение ребёнка
23.10.1887
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Рогозин Матвей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно