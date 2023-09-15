Hansen (Kristiansen) Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hansen (Kristiansen) Marie

Место рождения

Danmark

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.04.1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Danmark
Смерть
29.04.1896
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