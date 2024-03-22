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Русаков Егор Михеевич

Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1895

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Русаков Михей Иванович

Мать: не указана

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Русаков Антон Егорович

Мать ребёнка: не указана

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Русаков Афанасий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Русаков Кирилл Егорович

Мать ребёнка: не указана

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Русакова Лариса Егоровна

Мать ребёнка: Русакова Евгения Савельевна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Русаков Фёдор Егорович

Мать ребёнка: Русакова Евгения Савельевна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Русакова Мариамна Егоровна

Мать ребёнка: Русакова Евгения Савельевна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русакова Евгения Савельевна

Смерть
После 1895
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