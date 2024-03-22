Русаков Егор Михеевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Русаков Михей Иванович
Рождение ребёнка
1871
Рождение ребёнка
1876
Сын: Русаков Афанасий Егорович
Рождение ребёнка
1881
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Русакова Лариса Егоровна
Мать ребёнка: Русакова Евгения Савельевна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Русакова Евгения Савельевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Русакова Мариамна Егоровна
Мать ребёнка: Русакова Евгения Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1895