Дурнева Агафья Ивановна
женский, родилась Около 1823
умерла Около 1880
Супруги
Дурнев Андрей МатвеевичОколо 1815 г.р.
Дети
(Дурнева) Прасковья АндреевнаОколо 1838 г.р.
Дурнев Михаил АндреевичОколо 1840 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: (Дурнева) Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Дурнев Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Дурнев Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Дурнева) Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Дурнев Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Дурнев Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: (Дурнева) Лукерья Андреевна
Отец ребёнка: Дурнев Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Дурнев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Дурнев Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Дурнева) Марина Андреевна
Отец ребёнка: Дурнев Андрей Матвеевич
Смерть
Около 1880