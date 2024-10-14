Дурнева Агафья Ивановна Около 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Дурнева Агафья Ивановна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Около 1823

умерла Около 1880

Супруги
Дурнев Андрей МатвеевичОколо 1815 г.р.
Дети
(Дурнева) Прасковья АндреевнаОколо 1838 г.р.
Дурнев Михаил АндреевичОколо 1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурнев Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: (Дурнева) Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Дурнев Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Дурнев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Дурнев Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Дурнева) Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Дурнев Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Дурнев Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Дурнев Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: (Дурнева) Лукерья Андреевна

Отец ребёнка: Дурнев Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Дурнев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Дурнев Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Дурнева) Марина Андреевна

Отец ребёнка: Дурнев Андрей Матвеевич

Смерть
Около 1880

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