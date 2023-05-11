Мартынович Никифор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынович Никифор Павлович

Мартынович Никифор Павлович

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

06.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Мартынович Павел Семенович

Мать: Мартынович Мария

Ялча, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынович (Зый?) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
02.12.1838

Дочь: (Мартынович) Варвара Никифоровна

Мать ребёнка: Мартынович (Зый?) Пелагея Григорьевна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
23.11.1844

Дочь: (Мартынович) Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Мартынович (Зый?) Пелагея Григорьевна

Ялча, Червенский район, Минская область
Смерть
06.07.1848
Ялча, Червенский район, Минская область
Причина смерти: от чахотки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.