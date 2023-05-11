Мартынович Никифор Павлович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти06.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Мартынович Павел Семенович
Мать: Мартынович Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1838
Дочь: (Мартынович) Варвара Никифоровна
Мать ребёнка: Мартынович (Зый?) Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
23.11.1844
Дочь: (Мартынович) Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Мартынович (Зый?) Пелагея Григорьевна
Смерть
06.07.1848
Причина смерти: от чахотки