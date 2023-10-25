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Петунина Татьяна Николаевна
Петунина Татьяна Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1963
Пол
Женский
Отец
Петунин Николай Михайлович
Мать
Петунина Мария Анисимовна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Петунин Николай Михайлович
Мать:
Петунина Мария Анисимовна
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