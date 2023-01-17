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Ржаницын Афанасий Алексеевич

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Место рождения

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Ржаницын Алексей Ахиевич

Мать: не указана

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын дьячка Богородской Катромской церкви Вельского уезда.
Образование
Около 1814
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Семинарию, грамматический класс.
Работа или профессия
1815
Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Посвящен во дьячка к Богородской Катромской церкви Вельского уезда. (ГААО. ф.1373, о.1, д.38, л.107. Клировые ведомости Вельского уезда за 1819 год)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржаницына Матрона Васильевна

Смерть
Неизвестно
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