Ржаницын Афанасий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Ржаницын Алексей Ахиевич
Мать: не указана
Сын дьячка Богородской Катромской церкви Вельского уезда.
Образование
Около 1814
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Семинарию, грамматический класс.
Работа или профессия
1815
Посвящен во дьячка к Богородской Катромской церкви Вельского уезда. (ГААО. ф.1373, о.1, д.38, л.107. Клировые ведомости Вельского уезда за 1819 год)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно