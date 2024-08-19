Берс (Behrs) Густав Иоганн Gustav Johann (Estafij Ivanovich)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Аптекарь. Из обер-офицерских детей. Мать после гибели мужа и отца оставила его в чужой немецкой семье в возрасте четырёх лет. Вероятно, это была семья Вульферт. В ней он получил великолепное образован... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1807
Мать ребёнка: Bers (Берс) Elisabeth Ivanovna
Рождение ребёнка
08.04.1808
Мать ребёнка: Bers (Берс) Elisabeth Ivanovna
Смерть
Неизвестно