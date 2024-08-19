Берс (Behrs) Густав Иоганн Gustav Johann (Estafij Ivanovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берс (Behrs) Густав Иоганн Gustav Johann (Estafij Ivanovich)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Аптекарь. Из обер-офицерских детей. Мать после гибели мужа и отца оставила его в чужой немецкой семье в возрасте четырёх лет. Вероятно, это была семья Вульферт. В ней он получил великолепное образован... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1807

Сын: Берс Александр Густав

Мать ребёнка: Bers (Берс) Elisabeth Ivanovna

Рождение ребёнка
08.04.1808

Сын: Bers Andrey Evstafievich

Мать ребёнка: Bers (Берс) Elisabeth Ivanovna

Смерть
Неизвестно

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