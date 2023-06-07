Анна Калинина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Калинина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

После 1741

Пол

Женский

Отец

1698 г.р.

Мать

Около 1698 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Калина Никитин

Мать: Меланья Аникеева

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1741
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