Анна Калинина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиПосле 1741
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Калина Никитин
Мать: Меланья Аникеева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1741