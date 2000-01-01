Мордвинова Дарья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвинова Дарья Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Мордвинов Егор Федотович

Отец ребёнка: Мордвинов Федот Иоанникович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Мордвинов Евдоким Федотович

Отец ребёнка: Мордвинов Федот Иоанникович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Осипова Евфимия Федотовна

Отец ребёнка: Мордвинов Федот Иоанникович

Смерть
Неизвестно
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