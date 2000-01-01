Мордвинова Дарья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Мордвинов Федот Иоанникович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мордвинов Евдоким Федотович
Отец ребёнка: Мордвинов Федот Иоанникович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Осипова Евфимия Федотовна
Отец ребёнка: Мордвинов Федот Иоанникович
Смерть
Неизвестно