Аксёнова Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова Александра Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1890

Отец ребёнка: Аксёнов Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.04.1893

Сын: Аксёнов Василий Иванович

Отец ребёнка: Аксёнов Иван Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.07.1900

Сын: Аксёнов Николай Иванович

Отец ребёнка: Аксёнов Иван Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.03.1906

Сын: Аксёнов Иван Иванович

Отец ребёнка: Аксёнов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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