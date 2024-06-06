Карцов Алексей Кирович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Карцов Кир Степанович
Бракосочетание
Около 1880
Жена: Карцова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Карцова Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Карцова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Карцова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Карцова Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно