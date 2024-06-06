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Карцов Алексей Кирович

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Карцов Кир Степанович

Мать: Карцова Афанасия Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1880

Жена: Карцова Анна Дмитриевна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Карцова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Карцова Анна Дмитриевна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Карцова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Карцова Анна Дмитриевна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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