Горчаков Евстрат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1769
Сын: Горчаков Семен Евстратович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1791
Сын: Горчаков Григорий Евстратович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1793
Сын: Горчаков Лазарь Евстратович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно