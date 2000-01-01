Горчаков Евстрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчаков Евстрат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1769

Сын: Горчаков Семен Евстратович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1791

Сын: Горчаков Григорий Евстратович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1793

Сын: Горчаков Лазарь Евстратович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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