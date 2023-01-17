Исаев Габдельбарый Низамутдинович
Место рождения
Дата рождения10.02.1907
Дата смерти13.11.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1926 по 1929
д. Карьявда, Чекмагушевский р-н, Республика Башкирия
Место жительства
С 1946 по 1956
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1956 по 1983
Смерть
13.11.1983