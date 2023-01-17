Исаев Габдельбарый Низамутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Габдельбарый Низамутдинович

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Место рождения

Верхний Аташ, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.02.1907

Дата смерти

13.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Аташ, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1926 по 1929
д. Карьявда, Чекмагушевский р-н, Республика Башкирия
Место жительства
С 1946 по 1956
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1956 по 1983
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
13.11.1983
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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