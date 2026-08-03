Колли АЛЕКСАНДР (Юлиус) АНДРЕЕВИЧ
мужской, родился 1840
умер 1916
ОтецКолли АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ1795 г.р.
МатьКолли (Рейнгардт) НАТАЛИЯ ХРИСТИАНОВНА1811 г.р.
Супруги
(Кампиони) АЛЕКСАНДРА САНТИНОВНА1840 г.р.
(Бурцева) МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА1851 г.р.
Дети
Колли ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ1864 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1863
Рождение ребёнка
1864
Сын: Колли ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: (Кампиони) АЛЕКСАНДРА САНТИНОВНА
Смерть
1916