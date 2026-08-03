Колли АЛЕКСАНДР (Юлиус) АНДРЕЕВИЧ 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колли АЛЕКСАНДР (Юлиус) АНДРЕЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1840

умер 1916

Отец
Колли АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ1795 г.р.
Мать
Колли (Рейнгардт) НАТАЛИЯ ХРИСТИАНОВНА1811 г.р.
Супруги
(Кампиони) АЛЕКСАНДРА САНТИНОВНА1840 г.р.
(Бурцева) МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА1851 г.р.
Дети
Колли ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ1864 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Колли АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Мать: Колли (Рейнгардт) НАТАЛИЯ ХРИСТИАНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бурцева) МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА

Бракосочетание
1863

Жена: (Кампиони) АЛЕКСАНДРА САНТИНОВНА

Рождение ребёнка
1864

Сын: Колли ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: (Кампиони) АЛЕКСАНДРА САНТИНОВНА

Смерть
1916

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