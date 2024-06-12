Петенева Дина Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Петенева Дина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петенева Марина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева (Петенева) Светлана Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старчикова (Петенева) Нина

Отец ребёнка: Петенев Александр Агафонович

Смерть
Неизвестно

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