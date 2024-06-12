Петенева Дина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петенева Марина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева (Петенева) Светлана Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старчикова (Петенева) Нина
Отец ребёнка: Петенев Александр Агафонович
Смерть
Неизвестно