Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1829 г.р.

Дети

1855 г.р.
Скрыто настройками приватности
1865 г.р.
1865 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Поликарповна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Поликарповна

Рождение ребёнка
1861

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Поликарповна

Рождение ребёнка
11.05.1865

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Поликарповна

Рождение ребёнка
11.05.1865

Сын: Никита Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Поликарповна

Смерть
Неизвестно

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