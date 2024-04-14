Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Поликарповна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Поликарповна
Рождение ребёнка
1861
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Поликарповна
Рождение ребёнка
11.05.1865
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Поликарповна
Рождение ребёнка
11.05.1865
Сын: Никита Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Поликарповна
Смерть
Неизвестно