Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1894

Сын: Красичков Виктор

Отец ребёнка: Красичков (krasichkov) Николай (Nikolay)

Саратов
Рождение ребёнка
1902

Сын: Красичков Александр

Отец ребёнка: Красичков (krasichkov) Николай (Nikolay)

Саратов
Рождение ребёнка
22.03.1906

Дочь: Красичкова Клавдия

Отец ребёнка: Красичков (krasichkov) Николай (Nikolay)

Саратов
Рождение ребёнка
1910

Сын: Красичков (krasichkov) Борис (Boris Nikolayevich)

Отец ребёнка: Красичков (krasichkov) Николай (Nikolay)

Саратов, Россия
Рождение ребёнка
1911

Сын: Красичков (krasichkov) Андрей (Andrey Nikolayevich)

Отец ребёнка: Красичков (krasichkov) Николай (Nikolay)

Саратовская Обл., Аткарский Р-Н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Красичков (krasichkov) Николай (Nikolay)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красичков (krasichkov) Николай (Nikolay)

Смерть
1945
Алма-Ата
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