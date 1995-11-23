Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1894
Сын: Красичков Виктор
Отец ребёнка: Красичков (krasichkov) Николай (Nikolay)
Саратов
Рождение ребёнка
1902
Сын: Красичков Александр
Отец ребёнка: Красичков (krasichkov) Николай (Nikolay)
Саратов
Рождение ребёнка
22.03.1906
Дочь: Красичкова Клавдия
Отец ребёнка: Красичков (krasichkov) Николай (Nikolay)
Саратов
Рождение ребёнка
1910
Сын: Красичков (krasichkov) Борис (Boris Nikolayevich)
Отец ребёнка: Красичков (krasichkov) Николай (Nikolay)
Саратов, Россия
Рождение ребёнка
1911
Сын: Красичков (krasichkov) Андрей (Andrey Nikolayevich)
Отец ребёнка: Красичков (krasichkov) Николай (Nikolay)
Саратовская Обл., Аткарский Р-Н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Красичков (krasichkov) Николай (Nikolay)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945
Алма-Ата