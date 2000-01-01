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Мосунов Алексей Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Мосунов Герасим Емельянович

Мать: Мосунова Авдотья Севостьяновна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Мосунова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Мосунова Устинья Никифоровна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Мосунов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Мосунова Устинья Никифоровна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Мосунов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Мосунова Устинья Никифоровна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Мосунов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Мосунова Устинья Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
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