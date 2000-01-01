Мосунов Алексей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Мосунова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Мосунова Устинья Никифоровна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мосунов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Мосунова Устинья Никифоровна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Мосунов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Мосунова Устинья Никифоровна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Мосунов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Мосунова Устинья Никифоровна
Работа или профессия
Неизвестно