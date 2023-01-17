Петров Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Николай Иванович

Петров Николай Иванович

avatar

Место рождения

Вознесенское, Унженская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

24.04.1840

Дата смерти

20.06.1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Вознесенское, Унженская волость, Макарьевский уезд
Место жительства
С 1840 по 1850
Вознесенское, Унженская волость, Макарьевский уезд
Место жительства
С 1850 по 1856
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1856 по 1861
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
20.06.1921
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1921
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close