Петров Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения24.04.1840
Дата смерти20.06.1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1840 по 1850
Место жительства
С 1850 по 1856
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1856 по 1861
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
20.06.1921
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1921
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии