Фофанов Алексей Борисович
Место рожденияс.Карпогоры
Дата рождения16.01.1972
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1972
с.Карпогоры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фофанова Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Фофанова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фофанова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фофанов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фофанов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фофанова Дина Алексеевна