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Фофанов Алексей Борисович

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Место рождения

с.Карпогоры

Дата рождения

16.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1972

Отец: Фоофанов Борис Александрович

Мать: Фофанова Ефросинья Петровна

с.Карпогоры
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фофанова Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Фофанова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фофанова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фофанов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фофанов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фофанова Дина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

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