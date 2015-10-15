Рыбаков Геннадий Николаевич 31.12.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбаков Геннадий Николаевич

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

31.12.1925

Дата смерти

15.10.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Анатолий Геннадьевич

Мать ребёнка: Тюрина Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
01.08.1950

Сын: Рыбаков Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Тюрина Валентина Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
15.10.2015
Тверь, город Тверь, Тверская область

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