Рыбаков Геннадий Николаевич
Место рождения
Дата рождения31.12.1925
Дата смерти15.10.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбаков Анатолий Геннадьевич
Мать ребёнка: Тюрина Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
01.08.1950
Сын: Рыбаков Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Тюрина Валентина Васильевна
Смерть
15.10.2015