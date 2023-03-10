Думанова (Чистякова) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думанова (Чистякова) Валентина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914 ст.

Отец: Чистяков Яков Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Каримовна

Отец ребёнка: Думанов Карим Алимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Каримовна

Отец ребёнка: Думанов Карим Алимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думанов Карим Алимович

Смерть
Неизвестно
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