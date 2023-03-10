Думанова (Чистякова) Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914 ст.
Отец: Чистяков Яков Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Каримовна
Отец ребёнка: Думанов Карим Алимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Каримовна
Отец ребёнка: Думанов Карим Алимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно