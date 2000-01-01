Дроздова Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДроздова Нина Ивановна

Дроздова Нина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1958

Отец: Дроздов Иван Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.12.1988

Дочь: Кураченко Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Гоголь Сергей Павлович

Рождение ребёнка
09.09.1994

Сын: Гоголь Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Гоголь Сергей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоголь Сергей Павлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close