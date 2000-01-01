Дроздова Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1958
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1958
Отец: Дроздов Иван Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.1988
Дочь: Кураченко Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Гоголь Сергей Павлович
Рождение ребёнка
09.09.1994
Отец ребёнка: Гоголь Сергей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно