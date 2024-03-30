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Проскуряков Александр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Проскуряков Матвей Григорьевич

Мать: Проскурякова (Сметанина) Агрипина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
26.11.1888

Дочь: Проскурякова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Проскурякова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
28.01.1895

Сын: Проскуряков Василий Александрович

Мать ребёнка: Проскурякова Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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