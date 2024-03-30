Проскуряков Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1888
Дочь: Проскурякова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Проскурякова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
28.01.1895
Сын: Проскуряков Василий Александрович
Мать ребёнка: Проскурякова Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно