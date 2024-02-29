(Шатохина) Екатерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шатохина) Екатерина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатохин Яков Фирсов

Мать: Шатохина Стефанида Иванова

Восприемник
01.01.1916 ст.
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Дорофеевой Агафьи, ее родители Дорофеевы Михаил Иванов и Анисия Архипова.
Восприемник
30.08.1916 ст.
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Афанасьева Артемия, его родители Афанасьевы максим Семенов и Елена Алексеева.
Восприемник
02.12.1917 ст.
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Золотаренко Варвары, ее родители Золотаренко Иван Васильев и Домника Яковлева
Смерть
Неизвестно
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