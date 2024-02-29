(Шатохина) Екатерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шатохин Яков Фирсов
Восприемник
01.01.1916 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Дорофеевой Агафьи, ее родители Дорофеевы Михаил Иванов и Анисия Архипова.
Восприемник
30.08.1916 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Афанасьева Артемия, его родители Афанасьевы максим Семенов и Елена Алексеева.
Восприемник
02.12.1917 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Золотаренко Варвары, ее родители Золотаренко Иван Васильев и Домника Яковлева
Смерть
Неизвестно